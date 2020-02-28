В Литве выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Литве подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на литовский Минздрав.

Согласно поступившей информации, инфицированный находится в больнице, расположенной в городе Шяуляй.

Отмечается, что пациент изолирован.

Как стало известно, коронавирусом он заразился в итальянской Вероне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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