В Литве выявлен первый случай заражения коронавирусом
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В Литве подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на литовский Минздрав.
Согласно поступившей информации, инфицированный находится в больнице, расположенной в городе Шяуляй.
Отмечается, что пациент изолирован.
Как стало известно, коронавирусом он заразился в итальянской Вероне.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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