Немецкая полиция назвала наезд на толпу во время парада намеренным

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Полиция считает, что водитель автомобиля, въехавшего в толпу во время парада в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, передает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

Однако отмечается, что речи о политически мотивированном преступлении не идет.

Сотрудники полиции пояснили, что исходят из того, что произошедшее является преднамеренным преступлением.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра в Фолькмарзене. В результате чего пострадали более 30 человек, треть из которых имеют серьезные травмы. Также уточнялось, что среди пострадавших есть малолетние дети.

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