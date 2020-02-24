В Италии подтверждены 205 случаев заражения коронавирусом
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В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 205, еще четыре человека скончались. Об этом сообщает издание Repubblica.
Как отмечается, большинство заболевших (165) находятся в итальянской области Ломбардия.
Вирус также затронул Венето, Эмилия-Романью, Лацио и Пьемонт.
Согласно изданию, в настоящее время Италия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных COVID-19 после Китая и Южной Кореи.
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