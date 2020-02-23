Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

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В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Отмечается, что инцидент произошел в цирке в Цхинвале.

На кадрах опубликованного в сети ролика видно, как дрессировщик начинает тащить за поводок стоящее на тумбе животное, которое сопротивляется.

После рысь падает, затем набрасывается на дрессировщика и наносит ему несколько ударов лапами по голове. Спустя время мужчине удается увести хищника со сцены.

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