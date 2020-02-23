В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности
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Столичный главк Госавтоинспекции предупредил на своей странице в Twitter московских автомобилистов о «желтом уровне» опасности в связи с гололедом.
«По информации Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды», — говорится в сообщении.
В столице объявлен «желтый уровень» погодной опасности, на дорогах ожидается гололедица.
Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам снизить скорость передвижения и быть внимательными на дороге.