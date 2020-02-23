Землетрясение магнитудой 6,0 произошло между Турцией и Ираном

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Турцией и Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 19.00 по мск. Эпицентр землетрясения располагался в 52 км к юго-востоку от турецкого города Озалп и в 160 км к западу от иранского города Тебриз.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение за воскресенье в пограничном районе между Турцией и Ираном.

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