Землетрясение магнитудой 6,0 произошло между Турцией и Ираном
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Турцией и Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки были зафиксированы в 19.00 по мск. Эпицентр землетрясения располагался в 52 км к юго-востоку от турецкого города Озалп и в 160 км к западу от иранского города Тебриз.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Это второе землетрясение за воскресенье в пограничном районе между Турцией и Ираном.
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