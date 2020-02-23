Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу Ираном», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что будет приостановлено авиасообщение и въезд людей через КПП «Мегри», которой расположен на границе с Ираном.

По словам премьера, утром 24 февраля состоится заседание комиссии по предотвращению распространения коронавируса, где будет обсуждаться дальнейшие действия.

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