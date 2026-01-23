Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Ле Пен раскритиковала новый бюджет Франции, назвав его «бюджетным Чернобылем»

Ле Пен назвала законопроект о бюджете Франции на 2026 год «бюджетным Чернобылем»
Gonzalo Fuentes/Reuters

Проект госбюджета Франции на 2026 год является «бюджетным Чернобылем». Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Национальном собрании (нижней палаты парламента), пишет РИА Новости.

«Ваш проект, я не отважусь называть его бюджетом, представляет собой бюджетный Чернобыль, бетонную крышку, под которой вы пытались скрыть высокорадиоактивные элементы», — сказала Ле Пен во время дебатов по вотумам недоверия, выдвинутым против правительства премьера Франции Себастьяна Лекорню.

Вотумы недоверия против Лекорню и его правительства объявили партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» на фоне решения задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента.

В ноябре 2025 года депутаты Национального собрания практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год. За его принятие проголосовал лишь один депутат, 404 высказались против. Еще 84 парламентария воздержались. Многие законотворцы изначально говорили, что не намерены поддерживать получившийся в результате поправок «законопроект Франкенштейна». Так, по словам центристов в проект бюджета было внесено слишком много дополнительных налогов и сборов, а представители Соцпартии сочли их недостаточными.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691729_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+