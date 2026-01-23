Ле Пен раскритиковала новый бюджет Франции, назвав его «бюджетным Чернобылем»

Проект госбюджета Франции на 2026 год является «бюджетным Чернобылем». Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Национальном собрании (нижней палаты парламента), пишет РИА Новости.

«Ваш проект, я не отважусь называть его бюджетом, представляет собой бюджетный Чернобыль, бетонную крышку, под которой вы пытались скрыть высокорадиоактивные элементы», — сказала Ле Пен во время дебатов по вотумам недоверия, выдвинутым против правительства премьера Франции Себастьяна Лекорню.

Вотумы недоверия против Лекорню и его правительства объявили партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» на фоне решения задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента.

В ноябре 2025 года депутаты Национального собрания практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год. За его принятие проголосовал лишь один депутат, 404 высказались против. Еще 84 парламентария воздержались. Многие законотворцы изначально говорили, что не намерены поддерживать получившийся в результате поправок «законопроект Франкенштейна». Так, по словам центристов в проект бюджета было внесено слишком много дополнительных налогов и сборов, а представители Соцпартии сочли их недостаточными.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.