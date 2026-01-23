Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В МИД РФ заявили, что Москва и Пекин объединились против милитаризации АТР

МИД РФ: Россия и Китай выступают против милитаризации АТР
Владимир Баранов/РИА Новости

Россия и Китай выступают против планов Запада по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе и попыток размещения там военной инфраструктуры по стандарту НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ после консультации по вопросам взаимодействия в АТР, прошедшей в Пекине.

«Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов коллективного Запада по милитаризации АТР, навязывания ему индо-тихоокеанских стратегий, включая попытки размещения в регионе военной инфраструктуры по стандарту НАТО», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве отметили, что замглавы российского дипведомства Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдуном обсудили и другие аспекты двустороннего взаимодействия в связи с развитием ситуации в Мьянме, Афганистане, на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

11 января Bloomberg сообщил, что Германия намерена выступить с предложением создать миссию НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, а операция получила название «Арктическая выносливость». Также 15 января газета Bild сообщила, что первые европейские военные прибыли в Гренландию.

Ранее в НАТО назвали немирным российское присутствие в Арктике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691579_rnd_7",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+