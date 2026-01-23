В МИД РФ заявили, что Москва и Пекин объединились против милитаризации АТР

Россия и Китай выступают против планов Запада по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе и попыток размещения там военной инфраструктуры по стандарту НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ после консультации по вопросам взаимодействия в АТР, прошедшей в Пекине.

«Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов коллективного Запада по милитаризации АТР, навязывания ему индо-тихоокеанских стратегий, включая попытки размещения в регионе военной инфраструктуры по стандарту НАТО», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве отметили, что замглавы российского дипведомства Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдуном обсудили и другие аспекты двустороннего взаимодействия в связи с развитием ситуации в Мьянме, Афганистане, на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

11 января Bloomberg сообщил, что Германия намерена выступить с предложением создать миссию НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, а операция получила название «Арктическая выносливость». Также 15 января газета Bild сообщила, что первые европейские военные прибыли в Гренландию.

Ранее в НАТО назвали немирным российское присутствие в Арктике.