Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

«Трамп не дожал»: эксперт заявил о нерешенном вопросе в мирном плане по Украине

Экс-нардеп Олейник: Трамп не дожал Зеленского в вопросе вывода войск с Донбасса
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В ближайшее время можно не ждать завершения украинского конфликта, так как ключевой вопрос остался подвешенным в воздухе. Речь идет о выводе ВСУ и территории Донбасса – по этой теме стороны продолжат торг на предстоящей встрече в Абу-Даби, заявил «Ридусу» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он напомнил, что для России решение территориального вопроса при досрочном урегулировании конфликта имеет первостепенное значение, при этом как раз по нему нет никакого прорыва и согласия.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским только подтверждает наличие этой проблемы, считает Олейник.

«Если бы Трампу удалось дожать Зеленского, была бы общая пресс-конференция. Президент Украины сказал бы, что достигнуто определенное соглашение, — подчеркнул он. — Торг будет продолжен на встрече трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби, однако говорить о прорыве пока рано»».

Мешает урегулированию конфликта отношение к этой теме со стороны Зеленского, для которого завершение конфликта равнозначно приговору – это сразу обнажит внутри Украины массу нерешенных проблем, убежден политик.

«Поэтому война для Зеленского — единственный способ сохранить власть и обеспечить личную безопасность», — заключил он.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом украинские войска должны покинуть территорию Донбасса. Он добавил, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня в рамках мирных переговоров.

Дональд Трамп после состоявшейся накануне встречи с Зеленским заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Подробнее о переговорах двух лидеров – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России высмеяли план Зеленского сделать Украину основой объединенных сил Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691879_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+