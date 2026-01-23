«Трамп не дожал»: эксперт заявил о нерешенном вопросе в мирном плане по Украине

Экс-нардеп Олейник: Трамп не дожал Зеленского в вопросе вывода войск с Донбасса

В ближайшее время можно не ждать завершения украинского конфликта, так как ключевой вопрос остался подвешенным в воздухе. Речь идет о выводе ВСУ и территории Донбасса – по этой теме стороны продолжат торг на предстоящей встрече в Абу-Даби, заявил «Ридусу» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он напомнил, что для России решение территориального вопроса при досрочном урегулировании конфликта имеет первостепенное значение, при этом как раз по нему нет никакого прорыва и согласия.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским только подтверждает наличие этой проблемы, считает Олейник.

«Если бы Трампу удалось дожать Зеленского, была бы общая пресс-конференция. Президент Украины сказал бы, что достигнуто определенное соглашение, — подчеркнул он. — Торг будет продолжен на встрече трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби, однако говорить о прорыве пока рано»».

Мешает урегулированию конфликта отношение к этой теме со стороны Зеленского, для которого завершение конфликта равнозначно приговору – это сразу обнажит внутри Украины массу нерешенных проблем, убежден политик.

«Поэтому война для Зеленского — единственный способ сохранить власть и обеспечить личную безопасность», — заключил он.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом украинские войска должны покинуть территорию Донбасса. Он добавил, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня в рамках мирных переговоров.

Дональд Трамп после состоявшейся накануне встречи с Зеленским заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Подробнее о переговорах двух лидеров – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России высмеяли план Зеленского сделать Украину основой объединенных сил Европы.