Иммиграционная полиция Таиланда депортировала четырех россиян

Иммиграционные власти Таиланда депортировали четырех россиян за нарушение требований пребывания в стране. Об этом ТАСС сообщили в иммиграционной полиции королевства.

«Четверо россиян сегодня были депортированы в Россию в связи с нарушением миграционного законодательства», — сказал собеседник агентства.

Все задержанные россияне в сопровождении королевской полиции были доставлены в столичный аэропорт Суваннапхум, откуда они вылетели рейсами в Москву и Санкт-Петербург.

До этого посол России в королевстве Евгений Томихин рассказал, что в 2025 году из Таиланда депортировали более 100 россиян, как правило, за нарушение миграционного законодательства.

По его словам, увеличение числа депортаций связано с нарушениями миграционных правил, а не с какой-либо специальной политикой в отношении россиян. По безвизовому режиму россиянам можно находится в Таиланде в течение 60 дней и возможностью платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа.

Ранее попытка студента из РФ переехать в Таиланд закончилась проблемами с памятью и депортацией.