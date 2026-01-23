Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ готов помочь пострадавшим

Собственник обрушившегося ТЦ готов помочь пострадавшим и родственникам погибшего
Александр Кряжев/РИА Новости

Собственник обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергей Турков готов помогать пострадавшим и родственникам погибшего, а также содействовать следствию. Об этом он заявил в ходе заседания суда, передает РИА Новости.

«Я искренне сожалею, что так произошло. Приношу соболезнования родственникам погибшего, потерпевшим, которые получили увечья. Мое большое желание, в первую очередь, помочь пострадавшим и родственникам погибшего», — сказал он.

Первомайский районный суд Новосибирска заключил под стражу собственника ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще несколько пострадали.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Ранее прокуратура сообщила о задержании собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691675_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+