Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ готов помочь пострадавшим

Собственник обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергей Турков готов помогать пострадавшим и родственникам погибшего, а также содействовать следствию. Об этом он заявил в ходе заседания суда, передает РИА Новости.

«Я искренне сожалею, что так произошло. Приношу соболезнования родственникам погибшего, потерпевшим, которые получили увечья. Мое большое желание, в первую очередь, помочь пострадавшим и родственникам погибшего», — сказал он.

Первомайский районный суд Новосибирска заключил под стражу собственника ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще несколько пострадали.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Ранее прокуратура сообщила о задержании собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ.