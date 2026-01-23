Путин поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием

Путин поздравил с переизбранием генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама

Президент России Владимир Путин направил поздравление с переизбранием генеральному секретаю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дорогой товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», — говорится в телеграмме главы РФ.

Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования подтвердили политический авторитет и признание заслуг генсека, внесшего свой вклад в ускоренное социально-экономическое развитие Вьетнама и защиту его интересов на глобальном уровне.

Российская сторона высоко ценит усилия То Лама в упрочение двустороннего стратегического партнерства, отметил Путин. По его словам, этот курс будет продолжен во благо народов двух государств и в целях обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США сообщили о секретном военном сотрудничестве между Вьетнамом и Россией.