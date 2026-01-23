Французский политик словом «истерика» оценил выступление Зеленского в Давосе

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе превратилось в истерику, наполненную агрессией и наглостью. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!», — написал Филиппо.

По его словам, даже европейские союзники Украины были ошеломлены агрессивными высказываниями Зеленского и полной непристойностью выступления.

Выступая на форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Также президент Украины заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

Ранее на Западе отметили панику Зеленского в Давосе.