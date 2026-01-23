Размер шрифта
Розенбаум призвал к миру со сцены Дубая: «Это главное, что было и есть»

Певец Александр Розенбаум выступил с антивоенным обращением на концерте в Дубае
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский исполнитель Александр Розенбаум во время выступления в Дубае обратился к зрителям с антивоенным высказыванием, назвав мир главной человеческой ценностью. Об этом сообщает Telegram-канал ДУБАЙ.REPORT.

«Потому что как гражданин, а я себя считаю профессиональным гражданином этой планеты и своей страны, я всем людям желаю всегда мира. Это главное, что было и есть. Нет ничего дороже для людей», — заявил Розенбаум со сцены.

В продолжение своей речи артист исполнил композицию, которую Telegram-канал назвал «гимном миру».

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил, наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

Ранее стало известно, что экс‑участница «Фабрики звезд» закрывает сразу несколько проектов в России. 

