Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Вертолетам запретили летать у аэропорта в Вашингтоне из-за прошлогодней трагедии

NYT: в Вашингтоне запретили полеты вертолетов у аэропорта имени Рейгана
Hu Yousong/Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести постоянный запрет на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где год назад пассажирский самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на FAA.

«Новое правило гласит, что эксплуатация вертолетов и некоторых других воздушных судов будет полностью запрещена в этой зоне», — говорится в материале.

В нем уточняется, что исключения сделают только для «необходимых» полетов. Речь идет о полетах, связанных с поездками первых лиц государства, оказанием медицинских услуг, вызовами национальной безопасности и другим.

По информации издания, Федеральное управление гражданской авиации США вводит запрет безотлагательно. Это означает, что FAA не предоставило времени для того, чтобы общественность обозначила свою позицию по этому вопросу.

30 января 2025 года самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В результате оба воздушных судна потерпели крушение. Самолет компании American Airlines направлялся из Канзаса в американскую столицу, на его борту находились 67 человек — пассажиры и экипаж. На борту вертолета, выполнявшего тренировочный полет, были не менее троих военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691657_rnd_1",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+