Вертолетам запретили летать у аэропорта в Вашингтоне из-за прошлогодней трагедии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести постоянный запрет на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где год назад пассажирский самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на FAA.

«Новое правило гласит, что эксплуатация вертолетов и некоторых других воздушных судов будет полностью запрещена в этой зоне», — говорится в материале.

В нем уточняется, что исключения сделают только для «необходимых» полетов. Речь идет о полетах, связанных с поездками первых лиц государства, оказанием медицинских услуг, вызовами национальной безопасности и другим.

По информации издания, Федеральное управление гражданской авиации США вводит запрет безотлагательно. Это означает, что FAA не предоставило времени для того, чтобы общественность обозначила свою позицию по этому вопросу.

30 января 2025 года самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В результате оба воздушных судна потерпели крушение. Самолет компании American Airlines направлялся из Канзаса в американскую столицу, на его борту находились 67 человек — пассажиры и экипаж. На борту вертолета, выполнявшего тренировочный полет, были не менее троих военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе.