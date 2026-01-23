Размер шрифта
Общество

В Калининграде девочка сломала позвоночник, поскользнувшись во дворе

Наледь стала причиной травмы ребенка во дворе дома в Калининграде
Telegram-канал Прокуратура Калининградской области

В Калининграде девочка получила перелом позвоночника из-за наледи во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура области.

Инцидент произошел 19 января у многоэтажки на улице Суздальской. Предварительно установлено, что школьница поскользнулась на дорожке, неочищенной от снега и наледи, и упала на спину.

В результате 10-летней девочки диагностировали компрессионный перелом позвоночника. По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка бездействию управляющей организации, а также рассмотрен вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка», — уточнили в прокуратуре.

До этого 17-летняя девушка переломала кости, катаясь на тюбинге в российском регионе. В результате сильного удара несовершеннолетняя получила множественные травмы, включая переломы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ранее в Приморье ребенок сломал позвоночник, катаясь на снегокате.

