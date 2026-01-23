Размер шрифта
Мужчина может получить 5 лет тюрьмы за то, что ударил человека пакетом кетчупа

Американцу грозит 5 лет тюрьмы за удар человека пакетом кетчупа
Во Флориде был арестован 28-летний Остин Симмонс после инцидента в автобусном терминале, в ходе которого он, по версии полиции, ударил другого человека открытым пакетиком кетчупа, пишет Complex.

Согласно материалам дела, мужчина по имени Карлос Мора попытался проверить состояние Симмонса, который выглядел потерявшим сознание. В этот момент Симмонс «резко пришел в ярость», подошел к Мору и бросил в него открытый пакет кетчупа.

В результате инцидента на куртке Карлоса остались два пятна кетчупа. Прибывшие на место офицеры обнаружили на земле вскрытый пакет с вытекающей приправой, однако решили не изымать его в качестве вещественного доказательства.

Сам Симмонс отрицает обвинения, утверждая, что не нападал на потерпевшего, а лишь «передавал ему пакетик кетчупа».

Хотя подобное происшествие обычно квалифицируется как мелкий проступок, в данном случае Симмонсу было предъявлено обвинение в уголовном преступлении третьей степени. Такое решение связано с тем, что в 2019 году он уже был осужден за избиение, сообщили правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе обыска у задержанного было обнаружено вещество, позже идентифицированное как кокаин. В связи с этим ему также предъявлено отдельное обвинение в хранении контролируемого вещества.

В случае признания виновным Симмонсу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее в США пожилая женщина нашла в своей машине сбежавшего из тюрьмы заключенного.

