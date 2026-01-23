Аферисты придумали схему с «отделом контроля аэропорта»

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками служб контроля аэропортов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источников, злоумышленники связываются с гражданами, недавно совершавшими международные перелеты, и сообщают им персональные данные, чтобы вызвать доверие. Затем они утверждают, что по прилете якобы не была оформлена миграционная карта, и под этим предлогом просят продиктовать код из СМС, который называют необходимым для проверки или исправления ошибки.

После получения кода мошенники переходят к стандартным способам хищения средств, используя доступ к банковским сервисам или аккаунтам жертвы.

В правоохранительных органах напомнили, что миграционные карты заполняют только иностранные граждане, тогда как россиянам эта процедура не требуется.

До этого в МВД сообщали, что мошенники чаще всего используют предлог якобы записи на прием в государственные организации, чтобы получить у граждан коды из СМС. По данным ведомства, злоумышленники сообщают потенциальным жертвам о мнимом перерасчете пенсий, тарифов ЖКХ или ошибках в налоговых документах.

Ранее в МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС.