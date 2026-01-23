Размер шрифта
Общество

В Минпросвещения призвали регионы проконтролировать учебный процесс в морозы

Кравцов призвал регионы проконтролировать организацию учебного процесса в морозы
РИА Новости

В связи с надвигающимися сильными морозами региональным властям необходимо усилить контроль за организацией учебного процесса. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Ключевым приоритетом, по словам министра, является обеспечение безопасности и здоровья учащихся.

«Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов», – говорится в заявлении.

Кроме того, Кравцов призвал провести дополнительные инструктажи с преподавателями и родителями относительно мер предосторожности при неблагоприятных погодных условиях.

На прошлой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) для школьников первой смены отменили занятия. На момент объявления актировки температура воздуха составила от -30,3 до -38,2 градуса, ветер 0-6 метров в секунду.

Ранее уроки отменяли из-за морозов в Челябинске.

