Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Маск решил вернуться в американскую политику

WSJ: Маск возвращается в политику США в преддверии промежуточных выборов
Nathan Howard/Reuters

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск возвращается в политику США на фоне промежуточных выборов в стране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, влиятельные фигуры Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, попросили Маска помочь республиканцам сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате.

Миллиардер, как рассказали источники издания, рассматривает возможность вносить пожертвования на предвыборную кампанию республиканцев через America PAC — организацию, которую он создал в 2024 году для поддержки президентской кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Это сигнализирует о возвращении на политическую арену Маска спустя месяцы после его отхода от политики в пользу бизнеса», — говорится в статье WSJ.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса США состоятся в 3 ноября.

До этого Маск пошутил над созданным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира» и Гренландией.

Ранее состояние богатейших людей мира достигло исторического максимума.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691621_rnd_2",
    "video_id": "record::4735fc22-a798-4711-95df-b18de925d894"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+