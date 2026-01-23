Размер шрифта
У разыскиваемой в РФ Веры Полозковой нашли рак кожи

Поэтесса Вера Полозкова призналась, что ей диагностирован рак кожи
bolshe_nikogda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская поэтесса Вера Полозкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее диагностирован рак.

Полозкова опубликовала в личном блоге переписку с подругой, в которой отметила, что за пару дней у нее произошло сразу несколько событий — нашли базальный рак кожи и назначили операцию, объявили в розыск. Знаменитость также получила долгожданный развод, а ее альбомы вернулись на стриминги.

«А я думала, Ань, в сорок уже почти ничего не происходит», — написала поэтесса.

22 января стало известно, что Полозкову объявили в розыск из-за обвинений по статье УК РФ. На данный момент она проживает на Кипре вместе с тремя детьми.

В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов.

В июне 2023 года руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов направил обращение к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением запретить продажу книг Полозковой. К такому решению он пришел после высказываний поэтессы о теракте, в результате которого был серьезно ранен писатель Захар Прилепин.

