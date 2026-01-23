Размер шрифта
Общество

Стало известно об отключении воды и отопления в подмосковном Подольске

Агентство Москва: в Подольске массово отключили отопление и горячую воду
В Подольске Московской области в период холодов произошли массовые отключения отопления и воды. Об этом сообщает агентство »Москва».

«При этом в подмосковном городе сейчас -11. Как сообщает корреспондент Агентства «Москва», сейчас в некоторые дома тепло и ГВС уже вернули», — говорится в посте.

По данным городских властей, которые приводит СМИ, в течение дня запланированы восстановительные работы.

Тем временем, городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов. Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Ранее врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно.

