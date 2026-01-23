В России высмеяли план Зеленского сделать Украину основой объединенных сил Европы

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ могут стать основой объединенных сил Европы, представляет собой просто «красивые слова», поскольку армия Украины почти полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это все красивые слова. Без помощи со стороны так называемой «коалиции желающих» почти 30 стран армия Украины ничего бы из себя не представляла, кроме партизанского отряда, вооруженного охотничьими ружьями и, может быть, еще и луками. Все остальное Украина получает из-за рубежа, но при этом учит зарубежные страны тому, как вести боевые действия», — отметил аналитик.

Кнутов в этой связи назвал полной глупостью заявление украинского лидера о том, что ВСУ могут стать основой объединенных вооруженных сил Европы.

По оценке военного эксперта, если и говорить о таком военном контингенте, то основу его составят армии Германии, Франции и Польши.

23 января Зеленский заявил о том, что Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы.

Зеленский уже не в первый раз предлагает европейцам создать объединенные вооруженные силы. По данным агентства «Интерфакс-Украина», он уже обращался с подобным предложением к лидерам Европы 20 января. Однако никто из союзников Украины пока не сделал шаг навстречу этой идеи, отмечал сам Зеленский.

Ранее Еврокомиссия опровергла возможность упрощенного вступления Украины в ЕС.