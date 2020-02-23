Личный водитель украл у шефа 10 миллионов рублей в центре Москвы

Личный водитель украл десять миллионов рублей у бизнесмена в Тверском районе Москвы. Об этом пишет РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на Лесной улице, где предприниматель отдыхал в ресторане. В машине он оставил личные вещи и сумку с крупной суммой денег.

Когда мужчина вышел из заведения, машина пропал, а водитель не отвечал на звонки.

Позже выяснилось, что автомобиль стоял на парковке, а на панели лежали документы и ключи. Водитель пропал с деньгами.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.