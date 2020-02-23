СМИ узнали о закрытии Турцией границы с Ираном из-за коронавируса

Власти Турции приняли решение о закрытии границ с Ираном из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.

Уточняется, что были перекрыты расположенные на турецко-иранской границе контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере.

Кроме того, это решение было связано с притоком в провинцию Ван на востоке Турции иранских туристов накануне праздника Навруз.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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