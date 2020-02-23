СМИ узнали о закрытии Турцией границы с Ираном из-за коронавируса
Власти Турции приняли решение о закрытии границ с Ираном из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.
Уточняется, что были перекрыты расположенные на турецко-иранской границе контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере.
Кроме того, это решение было связано с притоком в провинцию Ван на востоке Турции иранских туристов накануне праздника Навруз.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус стал причиной отмены всех спектаклей в театре Милана «Ла Скала»
— Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
— Росгвардия будет охранять казанскую больницу, где разместили эвакуированных из Японии