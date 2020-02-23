В Москве личный водитель украл у шефа 10 млн рублей

В Тверском районе Москвы личный водитель украл у шефа 10 млн рублей, передает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Поясняется, что бизнесмен оставил в машине личные вещи и сумку с деньгами, пока отправился в ресторан. Когда он вышел на парковку, то не смог найти свою машину и дозвониться водителю.

По данным МВД, машину обнаружили неподалеку позже. В ней были ключи и документы. Водитель с деньгами скрылся.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

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