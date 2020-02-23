Иран создает национальный штаб по контролю за коронавирусом
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Президент Ирана Хасан Роухани распорядился создать национальный штаб по контролю за распространением коронавируса, передает ТАСС.
Уточняется, что в штаб войдут министры внутренних дел и другие высокопоставленные политики. По словам президента, планируется проведение постоянных совещаний для обсуждения происходящего и выработки плана действий.
На данный момент в Иране выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Восемь человек скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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