Рабочая группа определила концепцию голосования по Конституции

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам сопредседателя рабочей группы по поправкам и главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, формулировка вопроса в бюллетене на референдуме по внесению поправок в основной закон страны будет примерно такой: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?».

Он уточнил, что назначением наблюдателей за проведением голосования, подсчетом голосов и установлением итогов будет заниматься Общественная палата.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что также соглашения могут быть заключены с Ассоциацией юристов или другими объединениями, которые готовы будут предоставить наблюдателей.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— О тратах на голосование по изменению Конституции рассказали в Минфине

— Заявка на изменения: Госдума продлила прием поправок к Конституции