В Перу из-за ливней погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших там ливневых дождей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, свыше 20 человек пострадали. Уточняется, что большинство из них — пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды.

Кроме того, сообщается о серьезном ущербе десяткам жилых строений в городе Такна.

В настоящее время спасатели занимаются поисками нескольких человек, а также восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.