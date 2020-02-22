Албания экстрадировала воевавшего на стороне ИГ** в Сирии россиянина

Албания экстрадировала в России российского гражданина, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ (организация запрещена в России))*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Как отмечается, россиянин Расул Мислаев находился в международном розыске. Его удалось вернуть в свою страну благодаря совместной работе ФСБ РФ, Генпрокуратуры России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Известно, что в 2013 году мужчина уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков. В июле 2019 года он был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест.

В настоящее время Мислаев находится в СИЗО.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ (организация запрещена в России))* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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