Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
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Суд на Украине постановил принудительно доставить бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте телеканала «112.Украина».
Отмечается, что до этого соответствующее ходатайство в судебную инстанцию направило Государственное бюро расследований Украины.
«Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля», — указано в документе.
В документе также прописано, что это решение обжаловано быть не может.
Ранее Порошенко не пришел почти на 30 допросов в рамках 16 уголовных дел.
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