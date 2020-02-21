Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

close
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019... Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
РИА «Новости»

Суд на Украине постановил принудительно доставить бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте телеканала «112.Украина».

Отмечается, что до этого соответствующее ходатайство в судебную инстанцию направило Государственное бюро расследований Украины.

«Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля», — указано в документе.

В документе также прописано, что это решение обжаловано быть не может.

Ранее Порошенко не пришел почти на 30 допросов в рамках 16 уголовных дел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Российский заказ»: почему на Порошенко заводят дело

Порошенко не явится на допрос в ГБР Украины

ГБР не может найти проступки Порошенко