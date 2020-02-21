Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин

Росстат провел опрос среди российских мужчин и выявил их главные жизненные цели, передает РИА «Новости».

Так, российские мужчины считают главными жизненными целями материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья.

Уточняется, что наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием. При этом, по данным Росстата, завести большое количество детей хотят представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.