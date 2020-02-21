В России упразднена норма выдачи молока «за вредность»

Российские власти упразднили постановление Совета Министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поясняется, что документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского времени.

Однако, по данным агентства, рабочим вредных производств, согласно современному трудовому законодательству, будут выдавать в качестве компенсации молоко, продукты из него или денежные средства.