Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире интернет-канала «Исландия».

Он констатировал, что некоторые люди путают два понятия: объявление войны и военное положение. По его словам, Украину не может объявить войну России, так как это «ядерное государство».

Турчинов признался, что в 2014 году настаивал на введении военного положения в стране, но его не поддержали. По его мнению, его прошение игнорировали из-за того, что могли сорваться выборы.

«Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы», — объяснил бывший секретарь совета.

Также после 2014 года вопрос не поднимался, так как военное положение стало бы поводом для прекращения денежной помощи от Международного валютного фонда.

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