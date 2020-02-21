В Австралии коронавирус найден у эвакуируемых с Diamond Princess пассажиров

Австралийские врачи установили еще два случая заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что что новыми инфицированными стали эвакуируемые с лайнера Diamond Princess пассажиры.

Так в центр Howard Springs для карантина прибыли 164 пассажира круизного лайнера. Уточняется, что незначительные респираторные симптомы были выявлены в ходе исследований у шести человек.

После проведенных дополнительных тестов коронавирус был установлен у двух граждан. Они были помещены в стационарный изолятор. Пациенты ощущают себя хорошо.

Заявляется, что в Австралии всего было зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом.

Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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