Жертвами крушения легкомоторного самолета в Техасе стали три человека
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В Техасе потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Abilene Reporter News.
Отмечается, что в результате ЧП погибли три человека, которые являлись единственными пассажирами на борту.
Уточняется, что пилоты получили сигнал о проблемах с электрооборудованием и попытались вернуть воздушное судно в аэропорт Абилина.
Спустя время самолет пропал с радаров, а затем был обнаружен к западу от озера Колман.
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