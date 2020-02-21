Жертвами крушения легкомоторного самолета в Техасе стали три человека

В Техасе потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Abilene Reporter News.

Отмечается, что в результате ЧП погибли три человека, которые являлись единственными пассажирами на борту.

Уточняется, что пилоты получили сигнал о проблемах с электрооборудованием и попытались вернуть воздушное судно в аэропорт Абилина.

Спустя время самолет пропал с радаров, а затем был обнаружен к западу от озера Колман.

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