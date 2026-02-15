Размер шрифта
В Европе заметили изменение отношения Китая к конфликту на Украине

Bloomberg: Китай усиливает поддержку России в конфликте на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай расширяет помощь России в конфликте на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники на Западе.

По словам официальных лиц в европейских странах, в прошлом году Пекин нарастил поддержку Москвы и, вероятно, углубит сотрудничество в 2026-м. Это ставит под сомнение усилия лидеров Запада по улучшению отношений с КНР.

Источники агентства утверждают, что РФ не могла бы продолжать военные действия против Украины без экспорта при помощи Китая компонентов двойного назначения и важнейших полезных ископаемых, используемых в производстве дронов.

Вечером 13 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Пекин способен положить конец военным действиям на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Американский дипломат уверен, что КНР полностью поддерживает конфликт.

Источники отметили, что, возможно, сначала Пекин был обеспокоен экономическими последствиями военных действий на Украине. Однако сейчас в КНР считают конфликт выгодным для себя: Европа сосредоточена на Украине, а не на Азии, а отношения между странами ЕС и США стали напряженными.

На этом фоне министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал большей вовлеченности Европы в украинском вопросе. Глава МИД сказал, что без диалога не может быть мирного решения, но оно «не может просто упасть с неба».

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.
 
