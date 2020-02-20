Столкновения протестующих с полицией произошли в Новых Санжарах

В санатории в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед проездом автобусов полиция освободила проезд к территории санатория от митингующих. Кроме того, была потушена и разобрана баррикада, которую возвели протестующие.

Когда на дорогу въехала колонна автобусов, участники акции протеста начали кидать камни, палки и бутылки.

В результате, один из участников акции задержан. Также сообщается о пострадавшем среди полицейских.

Ранее сообщалось, что на Украине протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

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