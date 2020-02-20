Матвиенко поддерживает определение брака в Конституции как союза мужчины и женщины

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закрепление вКонституции понятия брака как союза мужчины и женщины сохранит национальные устои и передаст их следующим поколениям, передает РИА «Новости».

«Для России семья это больше чем семья... и мы бы очень хотели, чтобы вот этот фундамент нашего общества не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины...», — сказала Матвиенко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в конституции должно быть прописано определение брака как союза мужчины и женщины, чтобы пресечь разговоры о предоставлении прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Милонов потребовал не пускать «Вечных» в прокат из-за гей-пропаганды

— «Это естественно»: что думали о геях 200 лет назад

— Били в лицо: как убили владельца гей-клуба в Новороссийске