Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим

Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сравнил коронавирус c тяжелым острым респираторным синдром (SARS). В случае с SARS, убивая организм, в котором он живет, его самого не становится. Новый же тип коронавируса способен приобрести хроническую форму и существовать долгое время.

Ван Чэнь также добавил, что такая вероятность абсолютно реальна, поэтому общество должно быть готово к этому.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.

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