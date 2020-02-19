В Тульской области утонул ребенок, провалившись под лед водоема в парке. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что инцидент произошел в районе парковой зоны города Киреевск.

По предварительным данным, 10-летний мальчик, находясь в компании других детей, вышел на лед водоема, провалился под воду и не смог выбраться.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.