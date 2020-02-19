Найдена замена уволенному главврачу Боткинской больницы

Временно исполняющим обязанности главного врача инфекционной больницы имени Боткина назначен Иван Федуняк. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

Уточняется, что Федуняк ранее занимал должность заместителя главврача по медицинской части.

Он придет на место уволенного главврача Алексея Яковлева.

Отмечается, что контракт с Яковлевым был расторгнут на основании пункта о прекращении трудового договора с руководителем организации на основании решения уполномоченного органа.

До этого из больницы сбежали четверо пациентов, которых должны были проверит на возможное заражение коронавирусом.

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