Тело известного массажиста обнаружили в ванной московской квартиры

Тело известного массажиста Игоря Кисурина обнаружили в квартире в одном из домов Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, труп 54-летнего мужчины нашли в ванной. По предварительным данным, признаков насильственной смерти найдено не было.

Известно, что массажист арендовал квартиру на время ремонта в собственных апартаментов в районе Раменки.

Предполагается, что Кисурин почувствовал себя плохо, когда он принимал ванну. Известно, что у него был сахарный диабет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Игорь Кисурин — известный московский массажист. Ему также принадлежала школа цигун-массажа.