Жительница Краснодара попыталась спуститься на простынях из окна шестого этажа

В Краснодаре женщина пыталась спуститься с шестого этажа жилого дома на простынях. Об этом сообщает «Регион.online».

Инцидент произошел в одной из квартир микрорайона Юбилейный.

Согласно информации издания, 41-летняя жительница города решила удивить мужчину, с которым распивала спиртные напитки. Так, она связала из простыней длинный канат, по которому хотела спуститься из окна.

Отмечается, что женщине удалось преодолеть только половину пути, после чего она сорвалась. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга и переломы. На данный момент она находится в реанимации.