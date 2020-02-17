Перечислены самые опасные страны для российских туристов

Несчастные случаи происходили с российскими туристами в 2019 году чаще всего в России и в Таиланде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Как отмечается, Россия стала лидером в рейтинге самых опасных стран: за 2019 год произошло 38 происшествий с участием российских туристов, в результате которых погибли 44 человека и 192 пострадали. Как правило, трагедии настигали туристов в горах. Такое количество несчастных случаев можно объяснить тем, что большая часть населения выбирает для отдыха российские курорты.

Сообщается, что на втором месте оказался Таиланд, где за 2019 год погибли 13 россиян, а пострадали 14. Большая часть происшествий случилось в Таиланде на воде и по вине самих туристов: они купались либо в шторм, либо в запрещенных местах.

Следом идет Турция — 11 погибших и 39 пострадавших.

Кроме того, уточняется, что впервые в рейтинг самых опасных стран попал Азербайджан, где в 2019 году 500-летнее дерево упало на российских туристов, в результате чего двое получили травмы.

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