В Санкт-Петербурге молодая девушка провалилась под лед в Неву. Об этом сообщает портал «78».

Отмечается, что инцидент произошел на Васильевском спуске.

Уточняется, что полицейским удалось спасти девушку, она была доставлена в больницу.

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