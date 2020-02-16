Во Франции разбился туристический самолет
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Туристический самолет потерпел крушение в департаменте Аверон на юге Франции, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает радиостанцияFrance info.
Как стало известно, воздушное судно разбилось в нескольких км от взлетно- посадочной полосы на аэродроме Ларзак.
По имеющейся информации, пилот потерял контроль над управлением самолета, после чего воздушное судно начало снижаться и при соприкосновении с землей загорелось.
Как уточняется, жертвами авиакатастрофы стали пилот и трое пассажиров.