Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае

В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.

Ранее китайские власти уже запретили людям, у которых есть кашель и температура путешествовать по стране. Также в Китае было решено ввести уголовное преследование за распространение заболевания.

В связи с этим всем заразившимся вирусом рекомендуется не скрывать правду о своем состоянии. Если же вскроются сведения о том, что человек стал источником инфекции и привел к распространению вируса, его могут приговорить к 10-летнему заключению в тюрьме, пожизненному сроку или даже к смертной казни.

По последним сведениям, вирусом по всему миру заразились 69,2 тыс. человек, при этом 1669 человек погибли.

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