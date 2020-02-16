За сутки в китайской провинции Хубэй скончались из-за коронавируса 139 человек
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Власти китайского Хубэя сообщили, что за сутки в провинции из-за коронавируса скончались 139 человек, передает «Интерфакс».
Кроме того, за 24 часа вирусом заразились еще 1,8 тыс. человек. При этом в местных больницах продолжают находиться 39,5 тыс. человек.
Выздороветь за все время в Хубэй смогли 5,6 тысяч человек.
Всего по всему миру заражены 67,1 тыс. человек. Умерли --1527 человек, а вылечились — 8572 человек.
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