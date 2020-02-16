За сутки в китайской провинции Хубэй скончались из-за коронавируса 139 человек

Власти китайского Хубэя сообщили, что за сутки в провинции из-за коронавируса скончались 139 человек, передает «Интерфакс».

Кроме того, за 24 часа вирусом заразились еще 1,8 тыс. человек. При этом в местных больницах продолжают находиться 39,5 тыс. человек.

Выздороветь за все время в Хубэй смогли 5,6 тысяч человек.

Всего по всему миру заражены 67,1 тыс. человек. Умерли --1527 человек, а вылечились — 8572 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые из КНР назвали вероятный источник коронавируса

— Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

— В Сингапуре подтвердили 72 случая заражения коронавирусом